Rutgers: belangrijk dat studentenpact goed wordt nageleefd

Studenten zijn een kwetsbare groep als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag en het is daarom goed dat er nu actie komt om dit tegen te gaan. Dat zegt Willy van Berlo, expert seksueel geweld bij Rutgers, Nederlands expertisecentrum voor seksualiteit. Ze noemt het positief dat het initiatief vanuit de studenten zelf komt, maar benadrukt dat ook hulp nodig is van universiteiten en gemeenten om de dertig afspraken in het pact dat donderdag wordt ondertekend goed op te pakken.

“Studentenverenigingen hebben vaak een heel eigen cultuur en tradities”, zegt Van Berlo. “Dat maakt het ook leuk om lid te zijn. Maar bepaalde tradities kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag door groepsdruk of hiërarchie binnen een vereniging. Het is belangrijk dat studenten respectvol met elkaar omgaan. Ongelijkwaardigheid en seksisme horen daar niet bij.” Studentenorganisaties kloppen bij Rutgers aan met de vraag hoe daarmee om te gaan, aldus de expert.

Uit eerder onderzoek van een aantal universiteiten komt naar voren dat twee op de drie studenten weleens te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun studententijd. Volgens Van Berlo zijn jonge vrouwen het vaakst slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Studenten zijn jong, begeven zich in het studentenleven en gaan zelfstandig wonen. En we weten dat de helft van de jongeren op hun achttiende begint met geslachtsgemeenschap. Ze gaan het vrije leven tegemoet, in combinatie met alcohol en feestjes en situaties waarin de grenzen niet altijd duidelijk zijn.”

Van Berlo vindt dat het pact, dat wordt ondertekend door regeringscommissaris Mariëtte Hamer en elf belangenclubs van onder meer studenten op hogescholen, universiteiten en mbo-opleidingen, zorgvuldig is opgesteld. “Er is veel aandacht voor preventie. We willen natuurlijk het liefst dat het helemaal niet meer voorkomt.”

Rutgers vraagt zelf met de Ben je oké-jongerencampagne sinds 2018 aandacht voor grensoverschrijdend gedrag tijdens onder meer het uitgaan. Voor studentenverenigingen is er sinds enkele jaren een toolkit en dit jaar organiseert het expertisecentrum samen met de organisatie Gelijkspel ook een reeks bijeenkomsten voor besturen van studentenorganisaties.