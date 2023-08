Rutte bevestigt: Hoekstra wordt opvolger Timmermans in Brussel

Premier Mark Rutte heeft officieel bevestigd dat demissionair minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) Frans Timmermans opvolgt als Eurocommissaris als het aan het kabinet ligt. “Ik heb breed geconsulteerd bij alle smaldelen binnen het kabinet en bij de Europese Commissievoorzitter”, zegt Rutte via een woordvoerder. “Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen Wopke Hoekstra voor te dragen als kandidaat-commissaris voor de Europese Commissie.”

“Hij is zeer breed ervaren op financiën en buitenlandse zaken”, motiveert Rutte zijn keuze verder bij aanvang van begrotingsonderhandelingen in het kabinet. Op de vraag of het meetelde dat Hoekstra net als Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een christendemocraat is, wil hij geen antwoord geven.

Bronnen binnen D66 zijn verbaasd en teleurgesteld over de voordracht. Zij hadden gehoopt en het logisch gevonden als een kandidaat van hun partij was voorgedragen, ook omdat D66 niet eerder een Eurocommissaris heeft geleverd. In de wandelgangen in Brussel klinkt eveneens verbazing dat Hoekstra naar voren is geschoven en niet bijvoorbeeld Sigrid Kaag, de vertrekkende minister van Financiën van D66. Haar ervaring als diplomaat zou beter passen bij de rol van Eurocommissaris op het gebied van klimaat, vinden sommige ingewijden, omdat in deze functie veel onderhandeld moet worden.

Het is nu aan de Europese Commissie om akkoord te gaan met de voordracht. Daarnaast komt er nog een hoorzitting bij het Europees Parlement. Na zijn benoeming zal Hoekstra tot volgend jaar zomer Eurocommissaris zijn. In juni zijn namelijk de Europese verkiezingen en daarna komt er een nieuwe Europese Commissie.

Hoekstra maakte tijdens de coronacrisis een slechte beurt in Europa. De toenmalig minister van Financiën sprak harde woorden over zuinig begrotingsbeleid, tot woede van zuidelijke EU-lidstaten. Dat kan tegen hem werken als de CDA’er voor het Europees Parlement moet verschijnen. “Volgens mij is dat allemaal gladgetrokken”, wuift Rutte de zorgen weg. “Hij wordt als minister van Buitenlandse Zaken zeer gerespecteerd.”

Timmermans geeft zijn functie bij de Europese Commissie op omdat hij lijsttrekker wordt van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. De Financial Times schreef eerder op donderdag dat Hoekstra vermoedelijk de post klimaat krijgt toebedeeld, maar niet de eerste vervanger wordt van voorzitter Ursula von der Leyen. Hier zegt Rutte niets over.