Studentenclubs beloven meer actie tegen grensoverschrijdend gedrag

Studentenorganisaties beloven meer te doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en om sneller in te grijpen als hier meldingen van zijn. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer en elf belangenclubs van onder meer studenten op hogescholen, universiteiten en mbo-opleidingen ondertekenen donderdag een pact van dertig afspraken. Zij beloven bijvoorbeeld om vertrouwenspersonen aan te stellen en te zorgen dat ze goed voorbereid zijn op een melding van een strafbaar feit als een verkrachting of aanranding.

“Steeds opnieuw raken de cijfers ons diep”, zegt Hamer. Twee op de drie studenten hebben weleens te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun studententijd, meldden de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam en Maastricht eerder op basis van onderzoek. Eén op de tien vrouwelijke studenten heeft een verkrachting meegemaakt.

De regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heeft het pact opgesteld met een kopgroepje van elf organisaties, waaronder de studentenvereniging L.S.V. Minerva en de belangenorganisaties Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en JOB mbo. Nu krijgen ook andere studentenclubs de kans om de afspraken in te zien en hun handtekening te zetten. Hamer hoopt dat ze dat massaal gaan doen.

Hamer merkt dat studentenorganisaties het probleem erkennen, ook de motivatie hebben om dit op te lossen, maar dat ze vaak niet weten hoe. “Bovendien wisselen studentenbesturen ieder jaar, dus kennis vasthouden is moeilijk.” Ze hoopt dat de afspraken hier verandering in brengen. Het doel is niet alleen om in te grijpen als het misgaat, maar ook om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Studentenclubs zullen veel werk moeten verzetten als ze meedoen met het pact. Dan beloven ze onder meer om bestuursleden te trainen hoe ze grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en hoe ze met meldingen om kunnen gaan. Bovendien beloven ondertekenaars om samen met hun leden in een procedure vast te leggen hoe meldingen worden behandeld. In het pact staat ook dat de studentenorganisaties contact zullen leggen met hulporganisaties zoals het Centrum Seksueel Geweld en de lokale GGD. Daarnaast moeten ze zorgen dat leden weten wat deze organisaties doen en hoe die kunnen helpen.

Donderdagmiddag ondertekenen Hamer en de elf studentenorganisaties het pact in de Social Impact Factory in Utrecht. Daar is ook demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bij aanwezig.