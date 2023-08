SVB: Max behalve op circuit ook favoriet op lijstje voornamen

Behalve op het racecircuit is de Nederlands F1-coureur Max Verstappen vergeleken met zijn collega-coureurs ook favoriet als het gaat om populaire kindernamen in Nederland, meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de vooravond van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De voornaam Max staat al jaren in de top-30 van de populairste kindernamen, weet de organisatie.

Nadat de winst van Verstappen op 4 september vorig jaar in Zandvoort, werd zijn voornaam Max in de periode tot en met juli 2023 aan 259 baby’s gegeven. Daarbij bleef hij ruim voor op coureurs Alexander Albon en Oscar Piastri, wier voornamen in die periode respectievelijk 175 en 135 werden gegeven aan nieuwgeborenen.

Ook Lewis Hamilton, de eeuwige rivaal van Verstappen, heeft fans in Nederland. In genoemde periode werd zijn voornaam aan liefst 97 baby’s gegeven. Hij zou hiermee onder de F1-coureurs “zesde worden” en moet nog net Daniel Ricciardo (100 keer) en Logan Sargeant (99 keer) voor zich dulden.

De SVB publiceert elk jaar een lijst met populairste kindernamen. Vorig jaar was Noah de populairste jongensnaam en werd de naam Emma het vaakst aan meisjes gegeven. In januari wordt de lijst over 2023 bekendgemaakt. De SVB kan de lijst met kindernamen publiceren omdat de organisatie elk kwartaal de kinderbijslag uitbetaald.

De voornaam Max staat al jaren hoog in de lijst van populaire namen. Nadat Max Verstappen in 2015 zijn Formule 1-debuut had gemaakt, werd de naam tijdelijk nog populairder. In 2015 werden 575 kleine Maxjes geboren en in 2016 eindigde de voornaam zelfs in de top-10 (617 keer) van de SVB-Kindernamenlijst.