Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) weg na verkiezingen

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp stopt na de verkiezingen in november. Ze laat weten niet meer op de kandidatenlijst van haar partij D66 te willen. Bij de laatste verkiezingen in 2021 stond Bergkamp op plek drie van de lijst en behaalde ze bijna 30.000 voorkeursstemmen.

Bergkamp zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en werd in 2021 voorzitter. Ze haalde toen meer stemmen dan haar voorganger PvdA’er Khadija Arib en PVV’er Martin Bosma. Die waren ontstemd en zeiden dat de voorzittersverkiezing achter de schermen was beklonken door VVD en D66.

De afzwaaiend Kamervoorzitter vindt dat het “tijd is voor iets nieuws” omdat volgens haar een “nieuwe politieke fase” is aangebroken. Ze is een van de vele politieke kopstukken die nu het veld ruimen: VVD-leider en premier Mark Rutte en partijleiders Wopke Hoekstra (CDA, buitenlandminister) en Sigrid Kaag (D66, financiĆ«nminister) gingen haar voor. Ook meerdere prominente Kamerleden, zoals SP’er Peter Kwint en PvdA’er Henk Nijboer, keren niet terug na de verkiezingen.

Bergkamp stond als Kamerlid goed bekend, maar kreeg het zwaar als voorzitter. Zo werd haar soms verweten niet kordaat genoeg op te treden tijdens debatten. Bergkamps moeite om het debat in goede banen te leiden werd steeds zichtbaarder, omdat ook het debat zelf verruwde. Partijen als Forum voor Democratie zochten steeds vaker de grenzen op tijdens felle debatten in de plenaire zaal. Vaak moesten Kamerleden van andere partijen er bij Bergkamp op aandringen in te grijpen. Ze is ook achter de schermen in gesprek gegaan met fractievoorzitters over de omgangsregels in de Tweede Kamer en de grenzen aan het parlementaire debat.

Daarnaast pakte ook een onderzoek naar signalen van sociale onveiligheid onder haar voorganger Arib slecht uit. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer had tot het onderzoek besloten, maar het lekte voortijdig uit. Arib stapte uit woede en frustratie direct uit de Kamer. Een onderzoek naar de zaak-Arib loopt nog steeds.

Bergkamp hield zich als Kamerlid veel bezig met ethische en juridische kwesties. Zo pleitte ze voor legalisering van softdrugs en modernisering van het familierecht. Ze staat bekend als iemand die vooral in de luwte veel gedaan kreeg.

De 52-jarige Amsterdamse Bergkamp heeft een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder. Ze is de eerste openlijk homoseksuele Kamervoorzitter. Eerder was ze voorzitter van de lhbti-belangenorganisatie COC en directeur bij de Sociale Verzekeringsbank.