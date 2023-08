Universiteiten: elke vorm van ongewenst gedrag is onaanvaardbaar

Dat studentenorganisaties beloven meer te doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, is een goede ontwikkeling. Dat vindt Universiteiten van Nederland, de koepelorganisatie van de veertien universiteiten.

“Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, is voor de Nederlandse universiteiten onaanvaardbaar. Studenten moeten zich veilig voelen tijdens hun studie en studententijd, binnen en buiten de universiteit”, stelt de vereniging.

Elf belangenclubs van studenten op universiteiten, hogescholen en mbo’s ondertekenen donderdag dertig afspraken. Dat doen ze met de regeringscommissaris tegen seksueel geweld, MariĆ«tte Hamer. Zo gaan ze bestuursleden trainen om wangedrag te herkennen, en leggen ze vast hoe meldingen worden behandeld.

De afspraken geven studenten en hun organisaties “concrete handvatten”, aldus Universiteiten van Nederland. “De universiteiten hechten veel waarde aan een sociaal veilige omgeving en elke gebeurtenis van grensoverschrijdend gedrag is er een te veel.”

Voorzitter Elisa Weehuizen van de landelijke studentenvakbond LSVb zegt dat studentenorganisaties “vaak niet over de juiste middelen beschikken om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld effectief aan te pakken”. “Wanneer een student seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld meemaakt, bevinden zij zich in een uiterst kwetsbare positie”, aldus de voorzitter. “Tot nu toe was het voor hen en studentenorganisaties vaak onduidelijk welke stappen zij konden ondernemen. Daarom is dit pact zo essentieel.”

Weehuizen is “heel hoopvol dat mensen dit pact oppakken” omdat er bij studentenorganisaties “noodzaak ligt om meer over het onderwerp te weten”. Weehuizen hoopt dat studenten en studentenorganisaties door de “hele concrete” handvatten van het pact weten “wat voor meld- en klachtenprocedures er zijn en bij wie je terechtkunt voor nazorg”. Preventie is ook belangrijk, zegt ze. “Studentenorganisaties moeten ook weten wat ze moeten doen om een veilig feest te organiseren”, aldus de LSVb-voorzitter.