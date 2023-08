Verdachte vadermoord Amstelveen ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’

Een 36-jarige man die door justitie wordt verdacht van het doden van zijn vader, zegt weinig herinnering te hebben aan de nacht waarin hij het geweld zou hebben gepleegd. Gedragsdeskundigen hebben inmiddels geadviseerd de man, Michel B., tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is.

Dat bleek donderdag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen B.

B. zou op 7 januari naar het huis van zijn vader (71) zijn gegaan. Een dag later belde hij de hulpdiensten. Zijn vader bleek ernstig te zijn toegetakeld en raakte in coma. De man overleed ruim twee weken later. B. was nog maar net op vrije voeten, na een door de rechter beƫindigde opname in het kader van een zogeheten crisismaatregel. Na een mishandeling was B. van een balkon gesprongen. In de periode daarvoor kampte B. al geruime tijd met psychische problemen.

Volgens het Openbaar Ministerie is de dood van de man het gevolg van het op hem toegepaste geweld. De nog ontbrekende schakel in het strafdossier is het sectierapport, waaruit de precieze doodsoorzaak moet blijken. De rechtbank verwacht dit te kunnen bespreken op 17 november, de dag waarop vooralsnog de inhoudelijke behandeling van de zaak is gepland.

B. blijft tot die tijd vastzitten. Hij verblijft momenteel op een psychiatrische afdeling van een huis van bewaring, waar hij medicatie krijgt toegediend. B. zei dat het daardoor “iets beter” met hem ging.