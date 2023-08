Het Groningse studentencorps Vindicat heeft de introductietijd voorlopig stilgelegd. In het hoofdgebouw aan de Grote Markt in Groningen kregen woensdagavond ongeveer tien aspirant-leden gezondheidsklachten. Een van hen werd naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat inmiddels weer goed met iedereen, meldt Vindicat.

Volgens het corps was het in het verenigingsgebouw warmer dan normaal “door de extreem warme weersomstandigheden”. Sommige aspirant-leden vielen flauw of kregen last van hoofdpijn.