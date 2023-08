Zandvoort op slot voor verkeer in aanloop naar Formule 1-weekend

Zandvoort sluit vanaf 05.00 uur toegangswegen voor gemotoriseerd verkeer in aanloop naar de Dutch Grand Prix. Alleen de hulpdiensten, inwoners en ondernemers met een doorlaatbewijs mogen de kustplaats dan nog in met hun auto’s of motoren. Deze regel blijft van kracht tot zondag 27 augustus 23.00 uur. Mensen met een doorlaatbewijs moeten dat achter de voorruit van hun auto plakken.

De afsluiting geldt voor de N200 van Overveen naar Zandvoort (Zeeweg) van donderdag 24 augustus 20.00 uur tot en met uiterlijk maandag de 28e om 05.00 uur. De N201 van Heemstede naar Zandvoort (Zandvoortselaan) is afgesloten van donderdagochtend 24 augustus 05.00 uur tot en met uiterlijk maandagochtend de 28e om 05.00 uur, meldt de ANWB.

De hekken van het circuit gaan vrijdag om 08.00 uur open. De Dutch Grand Prix begint dan met de eerste vrije trainingen. Zandvoort verwacht vanaf dan iedere dag zo’n 105.000 racefans. Zij worden opgeroepen om zo veel mogelijk lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met een touringcar te komen. Op die dagen rijdt iedere vijf minuten een trein van Amsterdam Centraal naar Zandvoort.

Voor bezoekers van het circuit die willen blijven slapen opent de officiële Formule 1-camping bij het circuit. Plaatsen op de zogeheten Official 538 Dutch Grand Prix Village zijn inmiddels allemaal uitverkocht.