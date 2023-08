Het aantal tegenstanders van de wolf in Nederland neemt toe, stelt het ANP op basis van een enquête in samenwerking met Kieskompas. Waar zo’n anderhalf jaar geleden nog een kwart van de mensen vond dat het dier hier niet hoort, is dat momenteel een derde.

Het deel van de mensen dat wel vindt dat de wolf erbij hoort daalde van 46 procent naar zo’n 41 procent. Ook het percentage ondervraagden dat zegt ‘neutraal’ in de kwestie te staan is iets afgenomen: van ongeveer 30 procent naar een kwart.

De wolf heeft zich in Nederland momenteel gevestigd op de Veluwe in Gelderland en in delen van Drenthe. Ook lopen er met name aan de oostkant van het land geregeld wolven in hun eentje rond.

Over de aanwezigheid van wolven bestaat al langere tijd discussie. Soms vallen ze schapen aan, of komen ze in de buurt van mensen. Voorstanders van de wolf willen dat de overheid geld steekt in het beschermen van schapen. Tegenstanders zien juist graag dat het makkelijker wordt om het dier te bestrijden, door het weg te jagen of af te schieten.

Zo wil de provincie Gelderland het inzetten van een paintballgeweer tegen de wolf mogelijk maken. Omdat het dier op Europees niveau beschermd is en niet zomaar verstoord mag worden, werd de provincie eerder al eens door de rechter teruggefloten. De coalitiepartijen in Gelderland, waaronder de BoerBurgerBeweging, zoeken intussen juist naar meer manieren om het dier te kunnen verjagen.

Hoewel de tegenstanders van de wolf in de Gelderse politiek de meerderheid hebben, is de rest van de provincie verdeeld. Momenteel vindt zo’n 39 procent van de ondervraagden daar dat de wolf hier niet thuishoort. Ongeveer evenveel mensen zijn juist voor aanwezigheid van het dier. Het percentage tegenstanders nam de afgelopen anderhalf jaar wel toe.

Drenthe is de enige provincie waar een meerderheid van de mensen expliciet tegen de wolf is: ruim 54 procent. In alle andere provincies zijn de tegenstanders in de minderheid. In Friesland vindt 43 procent van de mensen dat de wolf weg moet, in Overijssel gaat het om zo’n 31 procent. In Utrecht wonen met 26 procent de minste tegenstanders. In 2021 was het percentage dat tegen is in geen enkele provincie boven de 40 procent.

De enquête is uitgevoerd in augustus van dit jaar en werd ingevuld door een representatieve groep van ruim 9100 volwassen Nederlanders. Zij reageerden op de stelling “de wolf hoort wat mij betreft thuis in Nederland”. Het vorige onderzoek werd uitgevoerd in december 2021.