Alcoholverkoop in Zandvoort aan banden tegen ongewenst gedrag

Zandvoort legt tijdens het Formule 1-weekend de alcoholverkoop aan banden in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Zo mogen supermarkten na 15.00 uur geen drank meer verkopen. “We zagen vorig jaar wel dat heel veel alcohol uit de slijterijen rechtstreeks het dorp in kwam en dat mensen met flessen Bacardi op straat stonden, dat vonden we ongewenst”, aldus de burgemeester van Zandvoort David Moolenburgh.

Ook gaat de horeca in het kustdorp eerder dicht dan vorige jaren. “Ondernemers zien ook dat er een moment is dat het beter is om de boel te sluiten.” Dit jaar zijn de mogelijkheden om grensoverschrijdend gedrag te melden uitgebreid. De organisatie van de Formule 1 doet dat na tientallen meldingen over ongewenst gedrag bij de vorige editie. “Het is een vreselijke zaak dat het nodig is”, vindt Moolenburgh.

Vorig jaar was er een noodnummer om ongewenst gedrag te melden. Dit jaar kan er ook een melding gedaan worden in de app van de Dutch Grand Prix, legt een woordvoerder van de organisatie uit. Verder is er een medewerker van de GGD aanwezig die mensen kan opvangen die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag. Verder zijn alle medewerkers geïnstrueerd hoe om te gaan met mensen die ongewenst gedrag zouden hebben ervaren. De burgemeester prijst de organisatie dat deze mogelijkheid er is.

Verder is Moolenburgh opgelucht dat taxichauffeurs hebben afgezien van plannen om wegen te blokkeren. Even dreigden 150 boze taxichauffeurs uit protest tegen de beperkingen in het oppikken van Zandvoort-klanten toegangswegen te blokkeren. “Daar hebben we goede afspraken mee kunnen maken.” Moolenburgh is daar blij om en verwacht dan ook niet dat er dit weekend problemen met chauffeurs gaan ontstaan. Mocht dat alsnog gebeuren, dan liggen er scenario’s klaar om te kunnen handelen, vertelt hij.

Dat geldt ook voor acties van klimaatactivisten. Zo heeft Extinction Rebellion een protest aangekondigd voor zaterdag. “We maken goede afspraken over de plek waar dat kan en over het algemeen gaat dat prima”, zegt Moolenburgh. Een week eerder werden nog tien klimaatactivisten aangehouden die de toegang tot het circuit blokkeerden.

Verder is Zandvoort helemaal klaar voor deze editie van de Grand Prix, aldus de burgemeester. “De organisatie staat als een huis.” Moolenburgh ziet dat “de voorzichtigheid er een beetje af is” na twee edities en merkt dat zijn dorpsgenoten alleen maar enthousiaster worden over het evenement.