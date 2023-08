Connexxion: rond de 6000 F1-fans vanuit Zandvoort vervoerd

Busvervoerder Connexxion heeft aan het einde van de eerste Formule 1-dag zo’n 6000 mensen vervoerd, die vanuit Zandvoort naar huis terugkeerden. Het ging om ongeveer hetzelfde aantal dat Connexxion in de ochtend vervoerde, zegt woordvoerder en buschauffeur Rick de Vries.

De meesten keerden tussen 17.00 uur en 19.00 uur naar huis. “Het loopt nu op z’n eind”, aldus De Vries rond 19.45 uur. Hij zegt dat een ongeval tussen een van de bussen en een auto voor wat problemen zorgde. Dat gebeurde op de AziĆ«weg in Haarlem toen de auto een busbaan overstak. Er raakte volgens de woordvoerder niemand gewond in de bus, maar andere bussen moesten daardoor wel wachten en omrijden. Als gevolg daarvan werd het op Station Haarlem drukker dan de bedoeling was, aldus De Vries. Maar uiteindelijk is iedereen die stond te wachten, weggebracht.

Connexxion rijdt op alle racedagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur en tussen 16.30 uur en 20.00 uur met aanvullende buslijnen naar het circuit van Zandvoort. Racefans kunnen een rechtstreekse bus pakken vanaf Station Haarlem. Mensen kunnen ook hun auto parkeren in Hoofddorp, Amstelveen of de Amsterdamse Zuidas, om vervolgens door te reizen met de bus.