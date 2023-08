Connexxion: veel drukker dan vorig jaar door Zandvoortgangers

De bussen van Connexxion die reizigers naar Zandvoort vervoeren voor het Formule 1-raceweekend zijn dit jaar in de ochtend al veel drukker dan rond dezelfde tijd vorig jaar, meldt een woordvoerder. Dat kan te maken hebben met de gewijzigde openingstijden van het circuit, dat een uur eerder de deuren opende.

“Het is heel erg druk, veel drukker dan vorig jaar. Het lijkt erop dat mensen vroeger naar Zandvoort reizen. Vorig jaar zaten rond een uur of acht zo’n tien tot vijftien mensen in de bus, nu was de bus rond deze tijd al vol”, zegt Rick de Vries, woordvoerder en buschauffeur. In Zandvoort konden de eerste fans rond acht uur naar binnen.

Ook op de Amsterdamse Zuidas is het bij de Connexxion-bussen erg druk. “We zetten daar langere bussen in om meer mensen weg te kunnen brengen. Dat is ook de locatie waar mensen hun auto kunnen parkeren om verder te reizen met de bus”, aldus de woordvoerder. Met name mensen die van ver komen maken van deze reiswijze gebruik, zegt hij.

Connexxion verkoopt speciale buskaartjes om naar het circuit te reizen. Daar waren donderdagmiddag al bijna 2000 van verkocht. Op het circuit worden elke dag zo’n 105.000 bezoekers verwacht.