Hoekstra weerspreekt kritiek: als minister veel gedaan met klimaat

Demissionair vicepremier Wopke Hoekstra (CDA) is wel degelijk betrokken met het thema klimaat, zei hij vrijdag. Er is kritiek dat hij zich hiermee als Eurocommissaris bezig gaat houden. Maar zowel als minister van Financiën als van Buitenlandse Zaken heeft hij zich er naar eigen zeggen veel mee bezig gehouden.

“Het is een van de grote thema’s van deze tijd.” Hij kijkt er dan ook naar uit om later dit jaar zich te mengen in diplomatie rondom het thema tijdens de klimaattop in Dubai.

Hoekstra (CDA) vindt het “een enorme eer” dat het kabinet wil dat hij Frans Timmermans opvolgt als Eurocommissaris. “Ik ga mijn stinkende best doen”, zegt Hoekstra meermaals. Op verbazing over zijn voordracht gaat hij niet in. “Ik kan alleen zeggen dat ik het kabinet zeer erkentelijk ben.”

Wel heeft hij even na moeten denken of hij zijn prominente rol in de steun aan Oekraïne kon opgeven. “Maar niemand is onmisbaar.” Het kabinet gaat “vol” door met steun aan Oekraïne en premier Mark Rutte en defensieminister Kajsa Ollongren zullen de kar blijven trekken, zegt hij.

De benoeming van Hoekstra deed meerdere wenkbrauwen fronzen. In het Europees Parlement hebben de christendemocraten zich verzet tegen de plannen van Timmermans, die Hoekstra nu moet voortzetten. Ook zien Brusselse bronnen liever dat D66’er Sigrid Kaag de EU vertegenwoordigt op een grote klimaatconferentie later dit jaar dan Hoekstra.

Verder heeft Hoekstra eerder Zuid-Europese landen op de kast gejaagd, toen hij tijdens de coronacrisis voorwaarden stelde aan financiële hulp. Die kou zou inmiddels uit de lucht zijn, suste premier Rutte donderdagavond.

Ook binnen het kabinet had men een andere voordracht verwacht. “Het is geen geheim dat D66 als pro-Europese partij ook interesse had”, zei D66-vicepremier Sigrid Kaag daarover. Bronnen binnen die partij gingen daar ook van uit: de klimaatportefeuille paste bij de partij en meerdere D66’ers zouden goede papieren hebben. Maar, “door een samenloop van factoren” is D66 het toch niet geworden, zegt Kaag.