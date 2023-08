Hoge Raad: Israëlische militairen niet aansprakelijk misdaden

Twee voormalige hoge bevelhebbers van het Israëlische leger kunnen in Nederland niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor oorlogsmisdrijven tegen de Palestijnse bevolking. De Hoge Raad bevestigt met deze uitspraak een eerder oordeel van het gerechtshof en daarvoor de rechtbank. De militairen genieten immuniteit omdat ze namens de Israëlische staat handelden.

De Nederlandse rechter is niet bevoegd te oordelen over aansprakelijkheidsclaims, “ongeacht de aard en de ernst van de hun verweten gedragingen”, aldus de Hoge Raad vrijdag. Tegen deze beslissing is geen beroep meer mogelijk.

De zaak is aanhangig gemaakt door de Nederlandse Palestijn Ismail Ziada. Hij verloor zes familieleden bij een luchtaanval in juli 2014, waarbij hun huis in de Gazastrook werd gebombardeerd. De Israëlische voormalige chef-staf en politicus Benny Gantz en oud-luchtmachtgeneraal Amir Eshel leidden destijds de operatie. Ziada houdt hen verantwoordelijk voor het feit dat zijn familieleden om het leven zijn gekomen bij de bombardementen en vorderde een schadevergoeding.