Kabinet en Aruba botsen over voorwaarden om lening te verlengen

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) wil de coronaleningen aan Curaçao, Sint Maarten en Aruba alleen tegen gunstige voorwaarden verlengen als deze eilanden aan strenge voorwaarden willen voldoen, schrijft ze in een Kamerbrief. Dat stuit op onvrede bij Aruba. De minister-president Evelyn Wever-Croes noemde het eerder chantage dat Nederland eist om met een rijkswet te regelen dat er financieel toezicht wordt gehouden op het eiland.

Nederland heeft in totaal 1,17 miljard euro uitgeleend aan de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze zijn in 2020 en 2021 verstrekt om Aruba, Curaçao en Sint Maarten te helpen de financiële klappen van de coronapandemie op te vangen. Het raakte de eilanden hard dat het toerisme wegviel. In oktober lopen de leningen af en het is de landen nog niet gelukt om deze af te betalen.

Het kabinet is bereid deze leningen tegen gunstige voorwaarden te herfinancieren. Tegen een relatief lage rente mogen de eilanden langer de tijd nemen om de leningen af te betalen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het kabinet stelt per land specifieke voorwaarden, naast een aantal algemene voorwaarden. Zo wordt aan Aruba gevraagd om de nationale wet over financieel toezicht te vervangen door een rijkswet, een overkoepelende wet die geldt in het hele Koninkrijk. In Aruba wordt dat gezien als een aantasting van de autonomie. Van Huffelen schrijft dat het eiland een hogere rente moet betalen als er geen akkoord komt over een rijkswet. Curaçao en Sint Maarten hebben al zo’n wet.

Over de vermeende dwang die Nederland zou opleggen aan Aruba, zegt ze: “we vragen niets nieuws, maar vinden het belangrijk dat we op een goede manier financieel toezicht op het eiland kunnen organiseren. En ook dat de Nederlandse belastingbetaler weet dat de leningen terug komen.” De staatssecretaris heeft de hoop er alsnog met Aruba uit te komen.

Met Curaçao en Sint Maarten wil Van Huffelen een bestuurlijk akkoord bereiken over “een financieel realistisch reddingsplan voor pensioenverzekeraar Ennia”. Deze kampt momenteel met een enorm vermogenstekort, waardoor een flinke korting dreigt voor 30.000 polishouders op Curaçao en Sint Maarten.

De gesprekken met Sint Maarten hierover verlopen voorspoedig, zei Van Huffelen vrijdag in een onlinegesprek met de Caribische pers. Het betekent volgens haar dat Nederland de landen opnieuw geld moet lenen. Ze verwacht hierover ook een akkoord met Curaçao te kunnen sluiten.