NS vervoert na afloop eerste F1-dag tienduizenden mensen

De NS heeft vrijdag aan het einde van de dag 35.000 reizigers vanuit Zandvoort weggebracht, nadat de eerste vrije trainingen van de Formule 1 waren afgelopen. De spoorvervoerder verwacht dat het aantal later op de avond nog oploopt tot 40.000.

Volgens de NS kwam de stroom aan reizigers na afloop van de tweede vrije training snel op gang. Dat was rond 17.00 uur. Op het perron in Zandvoort stonden telkens twee treinen klaar. Zodra de ene vol zat, vertrok deze en konden mensen in de andere trein stappen. Een NS-medewerker riep om welke trein, links of rechts, beschikbaar was. Volgens een ANP-verslaggever verliep het allemaal gemoedelijk en kon de gestage stroom mensen de badplaats verlaten.

De NS laat zaterdag, net als vrijdagochtend, vanaf 08.00 uur twaalf treinen per uur rijden om de tienduizenden F1-fans weer naar Zandvoort te brengen.