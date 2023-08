Oekraïne reden voor Ollongren om niet naar Brussel te willen

De oorlog in Oekraïne is voor demissionair minister Kajsa Ollongren van Defensie reden geweest om zich niet kandidaat te stellen Frans Timmermans op te volgen als Eurocommissaris. Haar collega Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken – CDA) gaat die post opvullen.

De oorlog “is voor mij een reden om te zeggen, ik ben er niet voor beschikbaar. Ik wil graag dit afmaken”, zei Ollongren (D66) voor aanvang van de ministerraad. Ze wees erop dat haar ministerie een belangrijke rol speelt in het leveren van wapens en het geven van trainingen aan Oekraïners.

Volgens de bewindsvrouw is Hoekstra “gekwalificeerd” voor de functie. En “uiteindelijk is niemand onmisbaar, het lijkt me een goede oplossing”, zegt ze over het vertrek van de CDA-minister. Die gaat voor een jaar naar Brussel. Volgend jaar zomer na de verkiezingen voor het Europees Parlement wordt een nieuwe Europese Commissie gekozen.