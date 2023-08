OM vervolgt Castricummer voor hulp bij zelfdoding met middel X

Het Openbaar Ministerie gaat een man uit Castricum die het dodelijke middel X verkocht, vervolgen voor hulp bij zelfdoding en witwassen. Een woordvoerder van het OM Zeeland-West-Brabant bevestigt berichtgeving hierover van de Volkskrant. In juli werd nog een andere man, Alex S., veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, voor onder meer het leveren van het dodelijke middel.

In februari 2022 maakte het OM al bekend een 74-jarige man uit Castricum te hebben aangehouden die het middel X via internet verkocht en het per post leverde aan zijn klanten. Volgens de OM-woordvoerder is nu de dagvaarding eruit, wat betekent dat het OM de zaak voor de rechter gaat brengen.

In deze zaak is sprake van zeven overlijdensgevallen, waarbij de man volgens het OM het middel zou hebben verstrekt. Meer dan vijfhonderd mensen zouden bij de verdachte een bestelling hebben gedaan.

De man wordt ook vervolgd voor witwassen. “Als iemand geld verdient met een criminele activiteit en dat geld in omloop brengt, wordt dat al gezien als witwassen.”

Het onderzoek naar de man werd gestart na een aangifte van strafbare hulp bij zelfdoding in Zeeland en een verdacht overlijdensgeval in Breda. Zij bleken het middel X te hebben ingenomen, dat ze via internet hadden besteld. Aan de hand van een aangetroffen postpakket bij een van de overleden personen kwam de politie uit bij de man in Castricum.

In de zaak tegen Alex S. hebben zowel S. als het OM beroep ingesteld. S. zou middel X naar zeker 1600 mensen hebben gestuurd. In elk geval tien mensen gingen vervolgens over tot zelfdoding.