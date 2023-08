Politie toont beelden van relschoppers FC Twente – Hammarby IF

De politie heeft geblurde beelden online gezet van zes mannen die verdacht worden van mishandeling bij de wedstrijd FC Twente tegen Hammarby IF afgelopen juli. Ze krijgen een week om zich te melden, anders worden ze volledig herkenbaar in beeld gebracht.

Op de hoofdtribune van de Grolsch Veste in Enschede braken na de wedstrijd in de voorronde van de Conference League ongeregeldheden uit, waarbij de Nederlandse supporters in gevecht raakten met de Zweedse fans. Een Zweed moest naar het ziekenhuis.

Het is niet uitgesloten dat beeldmateriaal van andere verdachten zal volgen, maar voor het openbaar maken hiervan gelden strenge regels. Voor de zaak is een speciaal rechercheteam samengesteld. Maandag werden al acht verdachten aangehouden, en de dagen erna nog een paar.