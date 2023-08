Schade en overlast in Brabant en Limburg door noodweer

In het zuiden van Nederland is door hevige regenval en windstoten heel wat schade aangericht. Het gaat met name in Brabant om omgevallen bomen en losse takken en ook liepen straten vol water. In meerdere provincies geldt vrijdag code geel. Op de kaart op de website van het KNMI zijn inmiddels Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg geel.

In Zuid-Limburg was de A2 vanaf de Belgische grens bij Eijsden richting Maastricht enige tijd dicht bij knooppunt Kruisdonk door wateroverlast. In Maastricht heeft de brandweer een vrouw uit haar auto moeten redden, omdat haar auto door het hoogstaande water was uitgevallen, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Door omvallende bomen in Vught zijn volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio meerdere auto’s beschadigd geraakt. De woordvoerder laat ook weten dat in Den Bosch de plafondplaten bij twee huizen los zijn komen te zitten. Ook stonden er volgens de gemeente Den Bosch veel straten blank. “De regen zal in de grond trekken en verdwijnt ook via de put. Heb geduld, dit is overmacht van Moeder Natuur”, aldus de gemeente op X, voorheen Twitter. Ook uit Oisterwijk kwamen meldingen van wateroverlast. Daar moest het gemeentehuis vrijdag dicht blijven vanwege de hevige regenval.

Tussen Den Bosch en Tilburg is vermoedelijk door blikseminslag een boom op het spoor gevallen, laat spoorbeheerder ProRail weten. Daardoor is de bovenleiding beschadigd. De aannemer is ter plaatse voor inspectie en herstel, aldus ProRail. Er kunnen tot ten minste 20.00 uur geen treinen rijden op het traject, meldt de NS. Ook tussen Heerlen en het Duitse Herzogenrath is geen treinverkeer mogelijk door een boom op het spoor, meldt Arriva op X. Daar duurt de stremming tot 20.30 uur. De passagiers zijn uit de trein gehaald en moesten te voet verder naar station Landgraaf.

In Limburg kwamen meldingen over de wateroverlast met name uit het zuiden van de provincie. Een aantal straten en kelders liepen onder water.