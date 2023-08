Sociaaldemocraten Europees Parlement: geef Hoekstra niet klimaat

De sociaaldemocraten in het Europees Parlement willen niet dat aankomend Eurocommissaris Wopke Hoekstra het klimaatbeleid onder zijn hoede krijgt. Dat is veiliger bij de sociaaldemocraten zelf, vinden de geestverwanten van de vertrokken Frans Timmermans.

Het kabinet maakte donderdag bekend CDA’er Hoekstra in Brussel voor te dragen als opvolger van Timmermans. Die was de klimaatman van de commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Demissionair buitenlandminister Hoekstra moet nog wel een hoorzitting in het Europees Parlement doorstaan. De sociaaldemocraten en ook de groenen zijn niet meteen enthousiast over zijn voordracht.

De sociaaldemocraten betwijfelen of de klimaatportefeuille bij een christendemocraat wel in goede handen is. Ze stellen dat die politieke familie de afgelopen maanden zich op “cynische en populistische” wijze heeft gekeerd tegen bijvoorbeeld de natuurherstelwet, een belangrijk onderdeel van de milieu- en klimaatplannen van de Europese Commissie.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bepaalt welke taken de verschillende Eurocommissarissen krijgen. Maar de voordracht van Hoekstra is zorgvuldig afgestemd met Von der Leyen, en volgens het kabinet erft Hoekstra het klimaatbeleid. Wel loopt hij Timmermans’ prominente positie van tweede man van de commissie mis.