Uittocht racefans Zandvoort begonnen na einde vrije trainingen

In Zandvoort zitten de vrije trainingen voor de Grand Prix erop en dat betekent dat grote groepen racefans weer richting huis gaan. Rond 17.00 uur eindigde de tweede vrije training en kort daarna trokken veel mensen richting het station.

Op het perron staan telkens twee treinen klaar. Zodra de ene vol zit, vertrekt deze en kunnen mensen in de andere trein stappen. Een NS-medewerker roept om welke trein, links of rechts, beschikbaar is. Volgens een ANP-verslaggever verloopt het allemaal gemoedelijk en kan de gestage stroom mensen de badplaats verlaten. De NS laat elke vijf minuten een trein rijden vanaf Amsterdam Centraal naar Zandvoort.

Veel mensen komen dit raceweekend met de trein en daartoe was ook opgeroepen. De NS bracht vrijdagochtend zo’n 40.000 bezoekers met de trein naar Zandvoort.

Even na 08.00 uur vrijdagochtend gingen de hekken van het circuit open. De badplaats verwacht elke dag ongeveer 105.000 bezoekers.