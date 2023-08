Uylenburg voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Rosa Uylenburg wordt voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die uitspraken doet in geschillen tussen burgers en overheid. Ze is nu voorzitter van de Omgevingskamer van de Afdeling. Met ingang van komend jaar volgt ze Bart Jan van Ettekoven op.

Uylenburg is sinds 2012 staatsraad en werd in 2017 voorzitter van de Omgevingskamer. Nog eerder was ze hoogleraar milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze nog gasthoogleraar is. Uylenburg kijkt er naar uit om zich “als voorzitter, samen met alle collega‚Äôs van Bestuursrechtspraak, in te zetten voor kwalitatieve, tijdige en toegankelijke rechtsbescherming”, laat ze weten.

Van Ettekoven blijft staatsraad. Rosa Uylenburg wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.