Zandvoort-directeur Lammers: grijp tijdig in bij ongewenst gedrag

Sportief directeur van de Dutch Grand Prix Jan Lammers roept op om “tijdig in te grijpen” als iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont. “Wacht niet tot het te laat is”, zegt Lammers. Hij noemt het een “sociale plicht”, zowel binnen als buiten de poorten van het circuit.

De organisatie heeft dit jaar de protocollen aangescherpt om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Zo is er naast een noodnummer ook de mogelijkheid om melding van ongewenst gedrag te doen in de Dutch Grand Prix-app en zijn er medewerkers van de GGD aanwezig in Zandvoort om mensen op te vangen. Vorig jaar kwamen tientallen meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de organisatie binnen.

Lammers noemt het een maatschappelijk probleem dat ook op andere plekken speelt, ook bij de Formule 1. “Moeten wij dan het braafste jongetje van de klas zijn?”, vraagt hij zich af. “Ja, dat moeten we”, vindt Lammers. “Het is ons doel om te zorgen dat zowel mannen, vrouwen, families, kinderen het hier naar de zin kunnen hebben.”

Volgens Lammers is daar alles aan gedaan wat kon. “Maandag weten we wat beter had gekund.”