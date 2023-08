Zeeland richt meldpunt op om versoberde dienstregeling busvervoer

De provincie Zeeland richt een meldpunt op voor klachten over de versoberde dienstverlening van vervoerder Connexxion. De provincie zegt de situatie continu in de gaten te houden en veel contact te hebben met de vervoerder.

Connexxion laat vanaf zondag door een tekort aan chauffeurs minder bussen rijden op lijnen in Zeeland. Ook in de Hoeksche Waard en op de Zuid-Hollandse eilanden wordt er minder gereden. Op een aantal lijnen gaat het om een tijdelijke maatregel die wordt teruggedraaid bij voldoende personeel, maar volgens reizigersorganisatie Rover zijn er ook bussen die definitief worden geschrapt.

Het meldpunt is van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 19.00 uur te bereiken via onder meer 0900 266 63 99. Volgens de provincie is met Connexxion afgesproken dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over de uitval van bussen en de mogelijke alternatieven voor reizigers. “Zowel fysiek als digitaal: in reisplanners, op de website, in bussen en op de halte.”

“Ik vind het heel vervelend voor de reizigers die geraakt worden door de uitval. In deze situatie kiest Connexxion liever voor een dienstregeling die betrouwbaar is, dat is beter dan een dienstregeling waar ritten onverwacht uitvallen”, zegt gedeputeerde Harry van der Maas. De ritten die niet meer worden gereden door de reguliere bussen, moeten zoveel mogelijk opgevangen worden door zogenoemde haltetaxi’s, die vooraf gereserveerd moeten worden. De extra kosten die reizigers daardoor mogelijk maken, kunnen gedeclareerd worden bij Connexxion.