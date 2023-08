Vrijdagavond is bij een woning in het Brabantse Roosendaal een vuurwerkbom afgegaan, meldt de politie. Een 18-jarige bewoonster is gewond geraakt.

De ontploffing gebeurde bij een woning aan de Feithlaan. De politie kreeg rond 23.30 uur melding van het incident.

Bij de explosie ging een ruit kapot. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanslag.