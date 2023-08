Connexxion vervoerde zaterdagochtend 7500 racefans naar Zandvoort

Busbedrijf Connexxion heeft zaterdagochtend zo’n 7500 bezoekers van de Dutch Grand Prix naar Zandvoort vervoerd. Dat zijn er volgens een woordvoerder meer dan op vrijdag, de eerste dag van het evenement. Toen reisden zo’n 6000 racefans met de busvervoerder naar het circuit.

Volgens de woordvoerder heeft de toename te maken met het weer. Meer mensen kiezen ervoor om de bus te pakken in plaats van de fiets. Het is wisselvallig weer in Zandvoort met af en toe regenbuien boven de badplaats. Ook waait het er flink.

Vanwege het race-evenement rijden vanaf het station van Haarlem extra en langere bussen.