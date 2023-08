Twee vrouwen en een man zijn gearresteerd na een steekincident in de Groepstraat in de Rotterdamse wijk Charlois. Rond 01.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een 20-jarige Rotterdammer daarbij gewond.

De politie vermoedt dat een ruzie in de relationele sfeer vooraf ging aan het steekincident. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.