Eerste racefans gearriveerd in Zandvoort voor Formule 1

Op de tweede dag van de Dutch Grand Prix in Zandvoort begint de stroom aan bezoekers goed op gang te komen. De eerste racefans zijn zaterdagochtend vroeg op het treinstation van de kustplaats aangekomen op weg naar het circuit. Volgens de NS gaat het om enkele honderden. Er worden zaterdag zo’n 105.000 bezoekers verwacht die komen kijken naar de derde vrije training en naar de kwalificatie.

Even voor 08.30 uur stonden op station Haarlem meer dan honderd fans te wachten op de trein naar Zandvoort, die tijdelijk omgedoopt is tot de Max Express. Nadat de trein vertrokken was, stroomde het perron weer langzaam vol. Fans arriveren in een bewolkt Zandvoort, waar zo nu en dan wat regen valt.

Vrijdag heeft de NS volgens een woordvoerder bijna 40.000 reizigers vervoerd voor de race in de Formule 1. De treinen rijden vanwege het race-evenement iedere 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort.

Ook Connexxion rijdt vanaf het busstation in Haarlem iedere 5 minuten naar Zandvoort. Dat zijn de lijnen 300 en 356. Daarnaast zet het busvervoerbedrijf langere en extra bussen vanaf de Amsterdamse Zuidas en Amstelveen in om bezoekers van de Dutch Grand Prix te vervoeren. Volgens de woordvoerder zijn die twee locaties het drukst vanwege de parkeercapaciteit.

Connexxion verkoopt speciale buskaartjes om naar het circuit te reizen. Vrijdagmiddag waren er zo’n 2300 kaarten verkocht, aldus de woordvoerder. Racefans worden daarnaast opgeroepen om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, de fiets of per touringcar te komen.