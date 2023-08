Fans trotseren nat en winderig Zandvoort, poncho’s gouden handel

Niet iedere racefan blijkt op dag twee van de Dutch Grand Prix even goed voorbereid op de weersomstandigheden. Het is zaterdag nat en winderig in Zandvoort. Een aantal slimme verkopers in het dorp ziet daarom een gat in de markt en verkoopt poncho’s, paraplu’s of zelfs opengeknipte vuilniszakken.

Charissa verkoopt al twee dagen poncho’s voor haar huis in de Van Speijkstraat, dat ligt op de doorgaande route van het station naar het circuit. De voorraad van de ochtend was al snel op en daarom is haar man nieuwe gaan halen. Nog voordat de verse lading van 130 poncho’s is uitgestald melden nieuwe klanten zich al. “Je bent onze reddende engel”, zegt een stel dat twee poncho’s koopt. “We dachten dat het wel mee zou vallen met de regen.”

Geheel volgens de wetten van vraag en aanbod kosten de poncho’s inmiddels geen 4 maar 5 euro. Een toerist die hoe dan ook een poncho wilde, wapperde zelfs met een briefje van 100 dollar. Charissa nam dat niet aan, maar een andere man constateerde wel: “Dit is goede handel.”

Verderop in de straat verkopen twee meisjes naast koek en drankjes ook vuilniszakken, die opengeknipt, als bescherming tegen de regen moeten bieden, ze kosten een euro. “We hebben er al vijf verkocht”, lacht een van de jonge verkoopsters.

Even verderop richting circuit bij een professionele souvenirkraam lopen de poncho’s ook hard. “Al blijft een pet van Max veruit het populairst”, bezweert de verkoopster terwijl ze 10 euro afrekent voor twee doorzichtige poncho’s. Wie meer te besteden heeft kan hier ook een paraplu kopen van Ferrari bijvoorbeeld, voor 40 euro. Alleen mogen die niet mee het circuit op.