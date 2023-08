Klimaatactivisten voerden actie tegen Formule 1 in Zandvoort

Zo’n zeventig demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdag actiegevoerd in Zandvoort tegen de Formule 1. Dat deden ze door op de fiets een protestrit van Haarlem naar Zandvoort te rijden. De activisten willen dat de races in het gebied stoppen omdat die zorgen “voor geluidsoverlast, een grote uitstoot van stikstof” en daarbij ook de naastgelegen duinen aantasten, stelt XR.

De groep vertrok rond 11.30 uur kwam even na 12.30 uur aan in de badplaats. De demonstranten voerden op z’n 2 kilometer van het circuit actie. Dat deden ze volgens een woordvoerder van XR omdat ze bezoekers en de racers niet in de weg wilden zitten. Op het strand vormden de demonstranten het logo van XR en riepen ze leuzen. Ook waren er toespraken.

Een week geleden werden tien actievoerders van XR aangehouden omdat zij de ingang tot het circuit blokkeerden. David Moolenburgh, de burgemeester van Zandvoort, zei eerder dat er goede afspraken met de activisten zijn gemaakt voor deze fietsactie.