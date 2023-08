Nieuw-Beijerland herdenkt slachtoffers vrachtwagendrama

Zondag is het een jaar geleden dat er in het buurtschap Zuidzijde in Nieuw-Beijerland zeven doden vielen doordat een Spaanse vrachtwagenchauffeur inreed op aanwezigen op een buurtfeest. Nabestaanden en andere betrokkenen komen zaterdagmiddag tijdens een besloten bijeenkomst samen om de slachtoffers te herdenken. Bij het drama kwamen zes volwassenen om het leven, onder wie een hoogzwangere vrouw, waardoor het dodental uitkwam op zeven.

Na de besloten bijeenkomst spreekt burgemeester Charlie Aptroot van Hoeksche Waard de aanwezigen toe op de plek van het ongeluk. Vervolgens wordt er een minuut stilte gehouden en is er gelegenheid om bloemen te leggen.

Na afloop van de herdenking wordt in Zuidzijde een herinneringsbank in gebruik genomen die is ontworpen door lokale kunstenaars. Het hout waarvan de bank is gemaakt, is afkomstig van een boom uit de buurtschap. De datum van het drama is in het hout gekerfd en op de bank zit een plaquette met een verwijzing naar de slachtoffers.

Het onderzoek naar de toedracht van het dodelijke ongeluk loopt nog, laat het Openbaar Ministerie weten. Er wordt hierbij samengewerkt met de Spaanse autoriteiten. “We hopen uiteraard zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben, voor de nabestaanden en de slachtoffers”, zegt een woordvoerster. Eerder werd al bekend dat een eerste toxicologisch onderzoek uitwees dat er een aanwijzing is voor “de aanwezigheid van een concentratie coca├»ne en een omzettingsproduct in het bloed van de verdachte”.