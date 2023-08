Peiling: NSC van Omtzigt zet politieke speelveld op zijn kop

Pieter Omtzigt zet met deelname aan de verkiezingen met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract het politieke speelveld op zijn kop, is de verwachting volgens een peiling van I&O Research. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou zijn NSC op maar liefst 31 zetels kunnen rekenen, volgens de peiling. De partij is een aantrekkelijk alternatief voor “een bonte verzameling aan kiezers van links tot rechts”.

In de jongste peiling van I&O Research zakt het CDA, de partij waar Omtzigt tot twee jaar terug nog deel van uitmaakte, nog verder weg. De partij zou nog maar drie zetels overhouden. Daarbij moet worden aangetekend dat de verkiezingen pas over een kleine drie maanden worden gehouden, en de echte campagne nog moet losbarsten.

Het is ook de vraag of de ongekende populariteit van Omtzigt tot die tijd blijft. Eerder nog zou hij op 46 zetels kunnen rekenen volgens een peiling. Een deel van die kiezers zegt nu naar een andere partij te neigen omdat er nog veel onduidelijk is over de standpunten van Omtzigts NSC. Maar duidelijkheid over bepaalde “gepolariseerde issues”, zoals migratie, klimaat en de toekomst van de landbouw, kan er ook toe leiden dat NSC juist weer kiezers verliest.

Na Omtzigt is de combinatie van PvdA en GroenLinks de grootste volgens de peiling, met 28 zetels. De VVD zakt naar 22 zetels. De BoerBurgerBeweging, die bij de Provinciale Statenverkiezingen een monsterzege boekte en eerder op 21 zetels stond in de peiling van I&O Research, houdt daar nu 13 zetels van over.