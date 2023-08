Twee aanhoudingen in Zandvoort op eerste dag Dutch Grand Prix

Op de eerste dag van de Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn in de avond twee mensen aangehouden, meldt burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort. De mannen zouden zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en baldadigheid. Verder details over de arrestanten kon hij niet geven.

“Dit wijkt niet af van een reguliere uitgaansavond”, benadrukt Moolenburgh. Hij kijkt tevreden terug op de eerste racedag. “De in- en uitstroom verliep prima, het was een mooie dag.” Het circuit op Zandvoort trok vrijdag 95.000 bezoekers. Zaterdag verwacht de organisatie er 105.000 te ontvangen. Ook daarmee verwacht de burgemeester geen problemen. “Het loopt zoals het moet lopen.”

Ook de avond verliep volgens Moolenburgh “gezellig”. Handhavers hebben wel een aantal ondernemers aangesproken omdat ze zaken gebouwd hadden zonder vergunning, zoals een tent. “Dat leidt soms tot stevige discussie.”

Daarnaast zijn mensen aangesproken omdat ze alcohol verkochten. De gemeente had de verkoop daarvan beperkt om overlast te voorkomen. Zo mochten supermarkten na 15.00 uur geen drank meer verkopen. “Dan is het niet de bedoeling dat particulieren alcohol uit hun raam gaan verkopen.”