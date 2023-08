Van der Staaij waarschuwt voor simpele oplossingen in de politiek

Vertrekkend partijleider van de SGP Kees van der Staaij waarschuwt voor te simpele oplossingen in de politiek. De vertrekkend nestor van de Tweede Kamer heeft het dan vooral over de problemen met de uitvoering van beleid, die bijvoorbeeld weer leiden tot veel bureaucratie in de zorg. Hij vindt dat het veel meer over dit soort problemen moet gaan in plaats van over “mooi nieuw beleid en allerlei andere zaken die gelijk tot de verbeelding spreken”, zegt hij bij Op1.

Van der Staaij maakte vrijdagmiddag bekend dat hij na de verkiezingen in november uit de politiek stapt na 25 jaar in de Kamer te hebben gezeten. Fractiegenoot Chris Stoffer volgt hem op als partijleider. Vanwege zijn kennis en ervaring wordt Van der Staaij in Den Haag door velen gezien als het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer.

“Sowieso is het goed dat je politici niet vertrouwt die zeggen: als je mij kiest is het morgen allemaal opgelost. Want zo makkelijk is het niet”, waarschuwt Van der Staaij. Hij is het eens met het Kamerlid Pieter Omtzigt – die onlangs de partij Nieuw Sociaal Contract heeft opgericht – dat het zo tien jaar duurt om het bestuur in Nederland te herstellen.

Klachten over de politieke cultuur zijn volgens de SGP’er maar een deel van de verklaring, omdat die van alle tijden zijn. “Ik denk dat als je een boekje uit 1913 pakt dat je ook over de stroom van moties die het parlementaire bedrijf verlammen al teksten kan aantreffen.”

Van der Staaij denkt dat dit niet de grootste zorg is van Nederlanders. “Mensen liggen er wél wakker van als ze helemaal verdwalen in een overheidsbureaucratie, dat de uitvoering ook vaak ongelofelijk ingewikkeld is geworden en dat de ict-systemen soms wat verouderd zijn. En als dat een keer misgaat, dat er onvoldoende mensen zijn om dat op te pakken.”