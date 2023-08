Vrijdag gevonden dode vrouw is 53-jarige uit Huizen, man nog vast

De vrouw die vrijdag dood gevonden werd in een woning in Huizen, is een 53-jarige afkomstig uit de Noord-Hollandse plaats. De man die de politie hierover informeerde zit nog vast als verdachte, meldt de politie zaterdag.

De 36-jarige man uit Amsterdam meldde zich vrijdagavond rond 20.00 uur bij een politiebureau in Den Bosch. Hij zei dat in een woning aan de Bovenmaatweg in Huizen een dode persoon zou liggen. Agenten die direct in de woning in Huizen een onderzoek instelden, troffen de overleden vrouw aan.

De politie gaat uit van een misdrijf en is een onderzoek gestart. De melder is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw. Hij zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer is bij de politie wel meer bekend. Maar omdat de man in beperkingen zit kan de politie geen enkele nadere mededelingen doen, aldus een woordvoerder.