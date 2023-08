Zandvoort stroomt vol met duizenden fans voor Formule 1

Duizenden bezoekers van de Dutch Grand Prix zijn zaterdagochtend aangekomen in Zandvoort. De fans reisden al vroeg vanaf Amsterdam Centraal naar Zandvoort om te komen kijken naar de derde vrije training en naar de kwalificatie. Volgens een woordvoerder van de NS waren er tot 10.30 uur zo’n 24.000 bezoekers naar het race-evenement vervoerd.

Fans arriveren in een bewolkt Zandvoort, het regende af en aan flink in de kustplaats. Veel mensen schuilen daarom onderweg. Bezoekers dragen een poncho of hebben een paraplu bij zich. Degenen zonder zijn flink natgeregend. Ook waait het stevig. De burgemeester van Zandvoort meldt dat door de regen de fietstunnel op het Visserspad onder water staat. De brandweer is ingeschakeld om het water weg te pompen.

Volgens de NS zit de sfeer er goed in, ondanks de regenbuien. “Dat mag de pret niet drukken, het is gezellig op het station” aldus de stationsmanager. Vrijdag heeft de NS volgens een woordvoerder bijna 40.000 reizigers vervoerd voor de race in de Formule 1.

Sinds 08.00 uur rijden iedere 5 minuten treinen tussen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Vanwege de drukte is het meenemen van fietsen niet toegestaan.

Bij Connexxion is het ook druk. Volgens een woordvoerder van de busvervoerder is het erg druk op het station van Haarlem, waar de lijnen 300 en 356 naar Zandvoort rijden. Connexxion verkoopt speciale buskaartjes om naar het circuit te reizen. Vrijdagmiddag waren er zo’n 2300 kaarten verkocht, aldus de woordvoerder.