Connexxion: meer racefans pakken de bus vanwege regen

In de bussen richting de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het zondag al vroeger druk dan de dag ervoor. Tussen 08.00 en 09.00 uur heeft Connexxion al tweeduizend mensen vervoerd, vertelt een woordvoerder. Hij denkt dat meer mensen de bus pakken, vanwege het voorspelde regenrijke weer.

In totaal verwacht Connexxion zondag zo’n zevenduizend racefans naar Zandvoort te vervoeren, ongeveer evenveel als de dag ervoor, maar duizend meer dan vrijdag. “Het hangt erg af van het weer. Als het gaat regenen pakken meer mensen de bus, in plaats van de fiets.”

Ondanks de extra drukte vergeleken met vrijdag, kan Connexxion het goed aan, zegt de woordvoerder. “Gisteravond op Zandvoort is het ook goed gelukt. Het was een af en aan rijden van bussen. Ik reed zelf ook, en als je wegreed met een gevulde bus, liet je een lege plek achter, die weer vol stroomde, maar op dat moment kwam de volgende bus er weer aan.”

In de bussen is het volgens de woordvoerder “uitermate sfeervol”. “Het is echt gezellig, er heerst een goede stemming. Iedereen vindt het leuk er een feestje van te maken.”