Formule 1-fans volgen race in Zandvoortse kroegen

Honderden racefans die geen kaartje hebben voor het circuit volgen de Grand Prix in het centrum van Zandvoort. Bij verschillende cafés in de Haltestraat is de race te zien op televisie. De straat is al het hele raceweekend het middelpunt van festiviteiten.

Ondanks de regen die valt is de sfeer goed. Bij café Laurel & Hardy wordt naar het scherm geschreeuwd als Verstappen een snelle pitstop maakt. “Met Max komt het wel goed”, zegt een man die de race volgt via een tablet op het terras aan de overkant. Ook als de teamgenoot van Verstappen door het gras rijdt leven de fans mee. “Oehh”, klinkt het. Als de race even stilligt wordt er naar het scherm geschreeuwd.

Even verderop bij Brasserie Zin kijken mensen op het terras onder een luifel via een beamer naar een groot scherm. Fans die geen goede plek hebben weten te bemachtigen voor het scherm in een café, kijken buiten aan een statafel onder een parasol op hun telefoon.

Na de kwalificatie zaterdag bleven 10.000 mensen achter in het dorp, velen hadden zich verzameld in en rondom de Haltestraat in de buurt van het station. Toen Max Verstappen poleposition pakte, barstte direct een feest los in de straat.