NS: drukte komt op gang, er heerst een gezonde wedstrijdspanning

De eerste 10.000 mensen zijn zondagochtend even over 09.00 uur al met de trein naar de Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Een woordvoerder van de NS laat weten dat het inmiddels druk aan het worden is in de trein. “De sfeer is overal goed. Er heerst een gezonde wedstrijdspanning.”

De meeste mensen die met de trein naar Zandvoort gaan, moeten nog komen, geeft de woordvoerder aan. Op dit moment past het allemaal nog in de treinen die rijden. “Maar op een gegeven moment krijg je net als de afgelopen dagen rijvorming op Amsterdam Centraal of Haarlem.”

Toch hoeven de racefans niet lang te wachten, denkt de NS-woordvoerder. “Bij topdrukte zal de wachttijd zo’n 20 tot 25 minuten zijn.”

Die topdrukte wordt tussen 10.00 en 12.00 uur verwacht. “We denken dat rond 12.30, 13.00 uur iedereen er wel is.”