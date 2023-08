NS vervoerde in F1-weekend recordaantal van 134.000 reizigers

De NS heeft afgelopen weekend een recordaantal van ruim 134.000 bezoekers vervoerd naar Zandvoort voor de Grand Prix. “In de geschiedenis van het evenement zijn nog nooit zo veel mensen met de trein naar Zandvoort gekomen”, laat de NS weten. Door het regenachtige weer hebben meer mensen de trein genomen naar het race-evenement. De sfeer in de treinen en stations was het hele weekend “feestelijk” aldus de NS.

Zondagavond is de uitstroom van de racefans nog volop bezig. Een woordvoerder van de NS laat weten dat er een “kleine rij staat op het station, maar het loopt lekker door”. Er rijden de hele avond twaalf treinen per uur vanaf Zandvoort. “De sfeer is goed, maar dat is ook wel logisch”, aldus de woordvoerder, waarmee hij doelt op de winst van Max Verstappen. De NS verwacht de komende uren nog grote groepen reizigers thuis te brengen.

NS-regiodirecteur Irma Winkenius kijkt ook terug op een goed weekend, laat ze aan een verslaggever ter plaatse weten. “We doen dit natuurlijk ook al voor de derde keer. Ik heb bij elk treinstel op het station personeel zien staan dat ervoor zorgde dat de mensen naar de juiste plek gingen. Die scherpte zit er nu echt wel in.”

Ook de bussen van Connexxion moesten meer reizigers vervoeren dan verwacht maar de vervoerder ving dat op door meer bussen in te zetten. De organisatie van de race laat weten dat het openbaar vervoer goed op de weersvoorspellingen heeft ingespeeld. “Dat is een compliment aan de NS en Connexxion waard”, aldus sportief directeur Jan Lammers.

Verstappen won de race na een korte onderbreking in de slotfase vanwege een hevige regenbui. Na zijn winst barstte in Zandvoort het feest los onder de fans in de caf├ęs. De tweevoudige wereldkampioen van Red Bull bedankte na de race de massaal aanwezige fans in Zandvoort.