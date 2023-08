Racedag hoogtepunt van Formule 1-weekend Zandvoort

Het driedaagse Formule 1-weekend in Zandvoort beleeft het hoogtepunt met de Grand Prix die om 15.00 uur van start gaat. De organisatie verwacht opnieuw 105.000 racefans te ontvangen op het circuit in de duinen. Max Verstappen vertrekt vanaf de eerste startplek en zal proberen voor de derde keer op rij deze thuiswedstrijd te winnen.

Ondanks dat er buien in aantocht zijn is er volgens weerbureau Weeronline een goede kans dat de Grand Prix droogt verloopt. De meeste regen zou in de ochtenduren vallen en in het eerste deel van de middag. Bij de start van de race zouden de rijders en het publiek nog een enkele bui kunnen verwachten maar ook zou de zon zich kunnen laten zien en wordt het zo’n 19 graden, aldus Weeronline.

Voordat de coureurs ’s middags vertrekken speelt AndrĂ© Rieu met zijn Johann Strauss Orkest het Wilhelmus. De afgelopen twee dagen volgden 200.000 supporters de vrije trainingen en kwalificaties op het circuit. Ondanks de regen zaten de tribunes “bomvol”, meldde de organisatie.

Het evenement kent tot nu toe geen grote problemen. “Het loopt zoals het moet lopen”, zei de burgemeester van Zandvoort David Moolenburgh eerder.