Verdachte Duitse plofkraken na twee jaar aangehouden in Utrecht

De politie heeft in Utrecht een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere plofkraken in Duitsland. De man bleef twee jaar “onder de radar”, zoals de politie het omschrijft, maar is zaterdag in zijn huis in Utrecht-Noord opgepakt.

Agenten die onderweg waren naar het bureau zagen hem op zijn balkon zitten. Ze zetten de woning af om te voorkomen dat hij kon vluchten. De politie stelt dat een afleidingsmanoeuvre, waarbij iemand anders van het balkon sprong nadat agenten hadden aangebeld, geen effect had. Toen de verdachte wilde ontsnappen via het raam “liep hij direct in de armen van de aanwezige politiemensen”, zo zegt de politie zondag.

De politie meldt nog dat hij opnieuw probeerde te vluchten door te proberen de ramen van de politieauto te vernielen. Dat lukte niet.

De man wordt waarschijnlijk aan de Duitse autoriteiten overgedragen.