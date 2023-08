De zaterdag verongelukte bestuurder van een auto in Friesland is een 29-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân, meldt de politie zondag. De man kreeg een ongeluk op de N356 tussen Betterwird en Boarnwert in Friesland.

Bij het ongeval, dat rond 18.00 uur gebeurde, waren geen andere voertuigen betrokken, laat de politie weten. In de wagen zaten geen andere inzittenden. De politie startte een onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.