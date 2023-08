Vijf aanhoudingen in Zandvoort op tweede dag Dutch Grand Prix

Op de tweede dag van de Dutch Grand Prix zijn zaterdag vijf mensen aangehouden. Twee personen werden betrapt op een gestolen brommer, een is aangehouden voor winkeldiefstal, een ander voor openbare dronkenschap, de laatste voor bedreiging, deelde burgemeester van Zandvoort David Moolenburgh zondag mee. Ook werden vijftien personen beboet voor wildplassen. Details over de arrestanten kon Moolenburgh niet geven.

De burgemeester kijkt terug op een geslaagde tweede dag. “Het was druk, gezellig maar onder controle”, aldus Moolenburgh. Ondanks de regen verliep de in- en uitstroom goed, concludeert hij. Na de kwalificatie bleven 10.000 mensen achter in het dorp, velen hadden zich verzameld in en rondom de Haltestraat in de buurt van het station. In die straat zitten verschillende caf├ęs en restaurants.

Moolenburgh is ook tevreden met de maatregel om de alcoholverkoop aan banden te leggen. Zo mag er vanaf 15.00 uur geen drank meer worden verkocht door supermarkten. Hulpdiensten zagen dat er een stuk minder mensen op straat waren met blikjes of flessen drank.

Op de eerste dag van de Dutch Grand Prix werden twee personen aangehouden, voor openbare dronkenschap en baldadigheid.