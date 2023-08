Zwaargewonde onder verdachte omstandigheden gevonden in Amsterdam

Op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord is in de nacht van zaterdag op zondag een zwaargewonde man aangetroffen. Het slachtoffer is gereanimeerd en zwaargewond naar een ziekenhuis vervoerd, bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van AT5. Wat er precies met de man is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Een voorbijganger trof het slachtoffer rond 03.00 uur aan tussen betonblokken voor een loods bij de IJ-hallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet officieel vastgesteld.

Wat voor verwondingen de man precies had, kan de woordvoerder nog niet vertellen. De zegsman zegt wel dat het slachtoffer onder verdachte omstandigheden is gevonden.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en is op zoek naar getuigen.