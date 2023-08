Aantal aangiftes tegen leiding Chemours-fabriek loopt op tot 2700

Het aantal aangiftes tegen de leidinggevenden van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht blijft oplopen. Advocaat Bénédicte Ficq gaat volgende week maandag, 4 september, met zeker 2700 aangiftes naar het Openbaar Ministerie in Amsterdam. “Het is een hele stapel. Ik ga ze persoonlijk afgeven, ook om zichtbaar te maken hoe groot het probleem is”, aldus Ficq, die afgelopen weekend weer zo’n driehonderd aangiftes binnenkreeg.

De bekende advocate deed twee jaar geleden namens zo’n 1100 mensen en acht stichtingen al aangifte tegen Tata Steel. Het OM doet naar aanleiding daarvan strafrechtelijk onderzoek.

Ficq wil dat justitie nu ook actie onderneemt tegen Chemours en voorganger DuPont. De fabriek, die sinds de jaren 60 in Dordrecht staat, is recentelijk weer veelvuldig in het nieuws. Volgens het tv-programma Zembla heeft de directie jarenlang verzwegen dat het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuild was geraakt met stoffen die onder schadelijke PFAS vallen en gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.

De massa-aangifte is gericht op alle “feitelijk leidinggevers” van DuPont en Chemours sinds 1962. Ficq en alle indieners willen dat zij worden aangeklaagd voor het “opzettelijk en wederrechtelijk” in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater brengen van een stof, in dit geval PFOA en GenX. Daar staat een mogelijke gevangenisstraf op.