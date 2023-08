Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot ruim honderd

Ziekenhuizen krijgen het drukker met de zorg voor mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten is opgelopen tot 114. Dat is het hoogste aantal sinds 30 mei.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde afgelopen vrijdag dat er 87 positief geteste mensen in de ziekenhuizen lagen. Dat betekent dat er tijdens het weekeinde 27 mensen meer zijn opgenomen dan het ziekenhuis hebben verlaten. Precies een week geleden hadden ziekenhuizen 72 mensen met corona onder hun hoede.

In de afgelopen zeven werkdagen zijn 210 positief geteste mensen op een verpleegafdeling of intensive care beland, gemiddeld dertig per dag. Dat is de hoogste instroom in bijna drie maanden tijd.

In het rioolwater zijn de laatste weken iets meer deeltjes van het coronavirus te vinden. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer mensen besmet zijn. Mogelijk heeft dat te maken met de opkomst van een nieuwe versie van het virus.