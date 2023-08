Burgerclub lanceert petitie tegen Hoekstra als ‘klimaatman’ EU

Een petitie tegen de aanstelling van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris met de klimaatportefeuille is in een paar uur tijd enkele duizenden keren ondertekend. In het verzoekschrift van campagnebureau DeGoedeZaak wordt de Tweede Kamer opgeroepen om te pleiten voor een EU-commissaris “die de klimaatcrisis serieus neemt”.

Hoekstra, die nu minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier is in het demissionaire kabinet, werd vrijdag voorgedragen als kandidaat-Eurocommissaris. Hij zou dan Frans Timmermans opvolgen, die in Brussel het klimaatbeleid in zijn portefeuille had. Onder meer in het Europees Parlement klonk vrijdag al snel kritiek op de voordracht van Hoekstra: onder anderen de sociaaldemocraten willen niet dat de CDA’er het klimaatdossier overneemt.

DeGoedeZaak, dat zichzelf een “progressieve burgerbeweging” noemt met tienduizenden leden, sluit zich in de petitie aan bij de kritiek op Hoekstra’s kandidatuur. “De laatste stuiptrekking van de oude bestuurscultuur”, noemt de organisatie die.

Ondanks dat Hoekstra geen kennis, kunde en wil heeft om “een totale klimaatcatastrofe tegen te gaan”, wordt juist hij voorgedragen als EU-commissaris, staat in de petitie. Volgens DeGoedeZaak verdienen de inspanningen van de Europese Commissie op het klimaat- en landbouwdossier “een vervolg door iemand die met dezelfde kunde en gevoel voor urgentie aan het werk gaat”.

Hoekstra zelf zei vrijdag dat hij zich als minister juist veel heeft beziggehouden met het thema klimaat, dat hij “een van de grote thema’s van deze tijd” noemde. De CDA-bestuurder heeft dinsdag een gesprek met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, die zal toetsen of hij inderdaad geschikt is om Timmermans op te volgen. Ook is er later nog een hoorzitting over zijn kandidatuur in het Europees Parlement.